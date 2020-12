Governo da Madeira diz que Cristiano Ronaldo traduz a "firmeza dos ilhéus"

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que o futebolista Cristiano Ronaldo é a "imagem da garra e da firmeza dos ilhéus", referindo-se à atribuição do prémio de Jogador do Século, nos Globe Soccer Awards.

"No seu sangue, corre a força dos madeirenses. É a prova viva de que, com trabalho, dedicação e empenho, tudo é possível", diz Miguel Albuquerque numa publicação numa rede social.

O governante destaca as origens humildes de Cristiano Ronaldo, oriundo de uma "família pobre" do bairro da Quinta Falcão, nos arredores do Funchal, numa ilha que "tantos, tantas vezes, querem menosprezar".

"O nosso menino de ouro foi distinguido pelos Globe Soccer Awards como o Jogador do Século!", sublinha, reforçando: "Este galardão é mais um motivo de orgulho para todas e todos nós. Num ano tão complicado, vão surgindo pontos positivos. Este é um deles. A Madeira orgulha-se de ti. O teu País também te deve honrar. Parabéns, Cristiano!".

O futebolista português foi hoje distinguido com o troféu de Jogador do Século nos Globe Soccer Awards, que também consagraram Jorge Mendes como o melhor agente do século XXI.

"Este prémio dá-me motivação para continuar a minha jornada e poder jogar mais alguns anos", disse o capitão da seleção portuguesa, que atua na Juventus, e que marcou presença na cerimónia realizada no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Cristiano Ronaldo bateu a concorrência do argentino Lionel Messi, do egípcio Mohamed Salah e do antigo internacional brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que eram os restantes finalistas.