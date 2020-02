803 mil euros por tweet: Ronaldo no topo de mais uma lista e a larga distância

Imparável nos relvados e fora deles. Um relatório da plataforma de marketing desportivo Opendorse, citado pelo 'Jornal Económico', indica que Cristiano Ronaldo lucra 803 mil euros por tweet, numa lista em que Andreas Iniesta (546 mil euros) é 2.º e Neymar (442 mil euros) surge em 3.º. No Instagram, cada publicação rende 902 mil euros a CR7.





Se dúvidas existissem quanto à força da marca Cristiano Ronaldo a nível global, estes dados relativos às redes sociais acabam com elas. Aliás, como demonstraram os números quando a 30 de janeiro deste ano superou a marca dos 200 milhões de seguidores no Instagram, com mais 27 milhões do que Ariana Grande e 30 milhões do que Dwayne Johnson.Nesse dia foram feitas várias análises e comparações que se revelaram surreais, nomeadamente em Inglaterra. O avançado português consegue ter mais seguidores no Instagram do que todas as equipas da Premier League... juntas! No total, as 20 formações do campeonato inglês têm pouco mais de 130 milhões de followers, sendo que aquela que comanda é o Manchester United, com 'apenas' 33,6 milhões, seis vezes menos do que o seu antigo jogador.