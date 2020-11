«A besta mais insaciável que o futebol já conheceu»: jornal espanhol após o bis de Ronaldo

Cristiano Ronaldo bisou no triunfo caseiro da Juventus frente ao Cagliari (2-0) e catapultou a Vecchia Signora para o 2º lugar da Serie A. A exibição do craque português mereceu todos os elogios com o jornal 'As' a mostrar os dois golos e a escrever: "A besta mais insaciável que o futebol já conheceu: os dois golaços, mas que golaços, de Cristiano".





Um golo 'vintage' de Cristiano Ronaldo: foi assim que CR7 quebrou a resistência do Cagliari Um golo 'vintage' de Cristiano Ronaldo: foi assim que CR7 quebrou a resistência do Cagliari

E vão dois para Cristiano Ronaldo: Demiral assiste e CR7 não perdoa E vão dois para Cristiano Ronaldo: Demiral assiste e CR7 não perdoa

O bis de CR7 – 36 golos em 37 jogos em 2020 – tornou-o o único bianconero a marcar nos seus primeiros cinco jogos na liga numa época, desde 1994/95.Sampdoria, Roma, Spezia e Lazio foram as primeiras vítimas de Ronaldo, que falhou os jogos com Crotone e Verona devido ao teste positivo à Covid-19. Com oito golos, igualou Ibrahimovic no topo da lista dos melhores marcadores.No final do jogo, o treinador Pirlo deixou grandes elogios a Cristiano Ronaldo . "É m profissional fantástico, todos sabemos disso, e dá o exemplo a todos em seu redor, tanto nos jogos como nos treinos. O único conselho que lhe posso dar é para continuar assim!", atirou o técnico, em declarações ao DAZN.Num post no Instagram, Cristiano deixou uma mensagem curta sobre estre triunfo e escreveu: "Adoro esta sensação".