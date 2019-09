A "bofetada de Ronaldo à FIFA": imprensa italiana aponta "prémio perdido" no 'The Best'

A capa do Tuttosport A capa do Tuttosport

Em casa, longe dos holofotes de Milão, Cristiano Ronaldo recorreu ao Instagram pouco depois de Messi ser eleito o melhor do Mundo para a FIFA . Na mensagem, o craque da Juventus falou em "paciência e persistência", mas esta terça-feira a imprensa italiana prefere mesmo falar na "bofetada" dada por CR7.As capas dos desportivos dividem-se entre o destaque dado ao prémio do argentino e ao grande ausente da noite. "Messi triunfa no Scala: ganha a Van Dijk e a Cristiano, que se ficou por Turim" escreve a 'Gazzetta dello Sport' que destaca a ausência do camisola 7 da Juventus, destacando-se Messi e Rapinoe na capa com... Balotelli.As palavras mais duras estão no 'Tuttosport': "Bofetada à FIFA: Ronaldo não foi a Milão para protestar contra o prémio perdido", lê-se. Já o 'Corrierre dello Sport' coloca no mesmo patamar a estreia de Balotelli contra a Juventus e o 'The Best'.Recorde-se que Messi superou a concorrência de Ronaldo e Van Dijk. CR7, que não esteve na gala, foi eleito para o onze ideal da FIFA e terminou em terceiro na votação para melhor do Mundo "Paciência e persistência são duas características que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR", escreveu o internacional português nas redes sociais.