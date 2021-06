A campanha de Cristiano Ronaldo em 2006 para a Coca-Cola que está a agitar as redes sociais

Cristiano Ronaldo esteve no centro da polémica, quando afastou as garrafas de Coca-Cola na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Portugal e Hungria, a contar para o Euro'2020. Só que agora as redes sociais recuperaram a campanha que o internacional português fez para a marca norte-americana em 2006.





Depois de Ronaldo, o jogador da seleção francesa, Paul Pogba, teve um gesto semelhante, também numa conferência de imprensa relativa ao Euro 2020 e afastou uma garrafa da Heineken, uma marca de cerveja dos Países Baixos, de um lugar de destaque ao pé do microfone.

Por ocasião do Campeonato do Mundo de Futebol, o agora avançado da Juventus foi o rosto de uma publicidade para a conhecida marca de refrigerantes.Mais recentemente, em 2013, esteve a gravar um "spot" publicitário para a KFC, uma marca de fast-food dos EUA.Mais recentemente, também o jogador italiano Manuel Locatelli, que ontem marcou dois golos da vitória de Itália contra a Suíça, afastou as garrafas de Coca-Cola na mesa de conferência do jogo.