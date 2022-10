A curiosa campanha do primeiro clube de Maradona para contratar... Cristiano Ronaldo

Foi o primeiro clube de Maradona e agora sonha com... Cristiano Ronaldo. Apesar de ter atuado os 90 minutos e apontado um golo na vitória desta quinta-feira do Manchester United diante do Sheriff (3-0) , para a Liga Europa, CR7 continua com futuro incerto nos red devils, e o Argentinos Juniors aproveitou a oportunidade para lançar um desafio ao internacional português."Sonhar em grande! Rumo à Libertadores", escreveu a formação albiceleste nas redes sociais, numa publicação seguida de uma foto de Cristiano Ronaldo com a camisola do clube, onde se pode ler: "O bicho para o bicho", numa alusão ao sonho da transferência do avançado.Aos 37 anos, recorde-se, Ronaldo tem contrato com o Manchester United até 2023, com mais um ano de opção.