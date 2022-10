A enigmática mensagem da irmã de Ronaldo: «Atacam-te e no fim tu vences»

Numa fase em que Cristiano Ronaldo passa por uma fase complicada no Manchester United, Kátia Aveiro deixou nas redes sociais uma enigmática mensagem, citando palavras de Mahatma Gandhi."Primeiro ignoram-te, depois riem de ti, depois atacam-te e no fim tu vences", pode ler-se nas stories da irmã do craque português.Recorde-se que Cristiano Ronaldo está em 'guerra aberta' com o treinador Erik ten Hag. Saiu do campo antes do final do jogo com o Tottenham e o clube já informou que o jogador não vai estar no encontro com o Chelsea.