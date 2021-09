A 'febre' Ronaldo em Manchester: número de camisolas nas lojas não chega para a procura

O Manchester United enfrenta uma escassez de camisolas para vender. Com a chegada de Cristiano Ronaldo a criar uma procura acima da média, a fornecedora de equipamentos dos red devils não tem conseguido responder às exigências dos fãs do português.





De acordo com o Daily Mail, a Adidas, marca parceira do Manchester United, tem enfrentado atrasos significativos na produção de inúmeros equipamentos, devido ao encerramento de fábricas, causada pela pandemia. Devido a isto, o atraso na distribuição de vários produtos, incluindo do Manchester United, tem sido notório. Contudo, a situação complicou-se com o regresso de Ronaldo aos red devils.Depois de o clube confirmar que o, a corrida às camisolas foi imensa e a oferta não responda ao aumento inesperado da procura.No site oficial do clube inglês, pode ler-se que, inclusivamente, alguns dos tamanhos com nome e número de Ronaldo impressos não poderão ser enviadas antes do mês de novembro.