A mensagem de Georgina para Cristiano Ronaldo em dia de aniversário do craque

Georgina Rodríguez, a namorada de Cristiano Ronaldo, deixou uma mensagem ao craque português nas redes sociais, a propósito do 36.º aniversário do capitão da Seleção Nacional.





"Chegar a velhinhos com o mesmo entusiasmo de hoje. Feliz dia, feliz vida amor meu. Que Deus continue a trazer às nossas vidas tanto amor, saúde e bênçãos", escreveu Gio no Instagram.Recorde-se que a mãe e as irmãs de Ronaldo também já lhe deram os parabéns.