A mudança de Cristiano Ronaldo: italianos mostram como Sarri transformou CR7 em 'CR9'

Depois de quase duas décadas de futebol profissional ao mais alto nível, não se espera que um atleta de alta competição mude, aos 35 anos, a sua forma de estar dentro de campo. Contudo, Maurizio Sarri conseguiu com que Cristiano Ronaldo o fizesse.





Cristiano Ronaldo arrancou, viu Laxalt deslizar e cruzou... de letra Cristiano Ronaldo arrancou, viu Laxalt deslizar e cruzou... de letra

A carregar o vídeo ...

Este domingo, a edição online do jornal italiano 'Tuttosport' dá conta de como o treinador italiano aproveitou a suspensão do campeonato italiano devido à pandemia de Covid-19 para dar ao avançado português um novo papel dentro de campo, o de avançado puro. E, apesar de o encontro diante do AC Milan, na última sexta-feira, a contar para a meia-final da Taça de Itália, não ter corrido da melhor forma ao conjunto de Turim - com Cristiano Ronaldo a, que ainda assim não impediu-, Maurizio Sarri conseguiu retirar alguns aspetos favoráveis da exibição.No final da partida, o treinador argentinoque jogou os 90 minutos a partir do centro do ataque da Juventus, posição à qual o internacional português não está totalmente acostumado. Em vez de partir do flanco esquerdo para o meio, movimento que caracteriza o seu estilo de jogo, Cristiano Ronaldo poderá ter começado, diante dos rossoneri, um novo capítulo da sua carreira.Com Gonzalo Higuaín constantemente intermitente -, quer a nível exibicional - e já sem o croata Mario Mandzukic --, Maurizio Sarri quer aproveitar todo a excelente capacidade de finalização de Cristiano Ronaldo e deixar as alas do ataque da 'Vecchia Signora' para outros jogadores como Douglas Costa, Juan Cuadrado ou até mesmo Paulo Dybala.