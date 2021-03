A primeira reação de Ronaldo após a saída da Champions: «O futebol tem memória... e eu também»

Cristiano Ronaldo quebrou este sábado o silêncio após a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões aos pés do FC Porto.





"Mais importante do que o número de vezes que caímos na vida, é a rapidez e a força com que nos pomos em pé... Os verdadeiros campeões nunca quebram! O nosso foco já está no Cagliari, na luta da Serie A, na final da Taça de Itália e em tudo o que ainda podemos alcançar nesta época. É verdade que o passado pertence aos museus (e quem melhor para dizê-lo!), mas, felizmente, o futebol tem memória... e eu também! A história não pode ser apagada, é escrita todos os dias com resiliência, espírito de equipa, persistência e muito trabalho árduo. E aqueles que não compreendem isto, nunca alcançarão a glória e o sucesso", escreveu no Instagram.