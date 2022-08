A reação de Cristiano Ronaldo após o Manchester United-Liverpool

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Com o orgulho ferido, o Manchester United bateu segunda-feira o Liverpool por 2-1, num jogo em que Cristiano Ronaldo apenas entrou aos 86 minutos. Após o encontro, o craque português deixou uma mensagem nas redes sociais. "Bom trabalho, Manchester United. Obrigado pelo vosso apoio, Old Traffford", escreveu.Cristiano Ronaldo foi suplente e o clã Aveiro não ficou satisfeito. A irmã Katia colocou ‘gosto’ numa publicação de uma conta de fãs de CR7 que questionava a decisão de Erik ten Hag."Ronaldo terá um papel no futuro da equipa", garantiu o holandês. Já Bruno Fernandes ‘chutou para canto’ sobre o futuro do capitão da Seleção: "Não há ninguém melhor do que o Cristiano para falar sobre isso. Eu posso saber uma coisa ou outra, mas não vou ser eu quem o vai dizer..."