A reação de Rangnick às críticas de Cristiano Ronaldo

Ralf Rangnick não quis entrar em grandes comentários relativamente às críticas que Cristiano Ronaldo lhe direcionou na entrevista a Piers Morgan. Recorde-se que CR7 afirmou que o antigo técnico do Manchester United "nem treinador é"."Sou o selecionador da Áustria, não é minha função analisar essas palavras, mas sim do Manchester United e dos jornalistas desportivos", limitou-se a dizer Rangnick antes do treino da seleção austríaca.Na entrevista a Piers Morgan, Ronaldo revelou ter ficado surpreendido com a escolha de Rangnick para orientar os red devils: "como é que um clube como o Manchester United teve de demitir Ole [Solskjaer] e depois trazem um diretor desportivo, o Ralf Rangnick, algo que ninguém consegue compreender. Este senhor nem sequer é treinador. Um grande clube como o Manchester United trazer um diretor desportivo surpreende-me, não só a mim como toda a gente"