A tirada de Ronaldo para Paul Clement: «Como não fazes ideia? És inglês!»

Paul Clement foi adjunto de Carlo Ancelotti no Real Madrid entre 2013 e 2015 e recorda em declarações ao site 'The Athletic' como era a convivência com Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabéu.





"É fantástico trabalhar com este jogadores de topo. Eles querem treinar bem, querem que as coisas sejam bem organizadas e desfrutar. Querem ser profissionais, vão ao ginásio antes do treino, esperam uma sessão de vídeo depois... É um nível altíssimo", começa por explicar."Quando temos uma reunião de equipa vemos alguns dos jogadores novos, que assinaram por muito dinheiro, serem os últimos a chegar. Vi isto acontecer em grandes clubes. Não estou a dizer que chegam atrasados, chegam em cima da hora. E sentam-se atrás. Cinco ou dez minutos antes chegavam o Ronaldo, o Casillas, o Sergio Ramos e o Pepe. Todos sentados à frente", prossegue o técnico.Clement recorda as conversas que tinha com o português. "Já trabalhei com jogadores de topo que são muito peculiares. Tudo gira em torno deles, adoram falar de si próprios, do que fazem, do jogo deles, do treino e de como jogaram. Mas o Ronaldo é um tipo normal. Sentava-me perto dele e falávamos de todo o tipo de assuntos, a família, a vida, os negócios, locais diferentes... Além disso, ele é um jogador que não precisa que o treinador o motive, faz isso sozinho."O treinador lembra que CR7 gostava de aprender e não apenas aspetos táticos do futebol. "Uma vez fez-me perguntas sobre gramática inglesa. Puxou-me para o lado e perguntou 'Paul, o que é um phrasal verb em inglês [n.d.r. combinação de duas ou três palavras de diferentes categorias gramaticais para formar uma única unidade semântica. Exemplos: turn down, run into, sit dow]?' Tive de lhe dizer que não fazia ideia. 'Como não fazes ideia? És inglês!' Estávamos em Madrid há três ou quatro anos e ele ainda estava a estudar inglês..."