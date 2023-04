Agüero: «Todos os livres diretos de Cristiano Ronaldo são pura sorte»

Sergio Agüero analisou os melhores golos de Lionel Messi e de Cristiano Ronaldo num direto feito através da plataforma Twitch, de Ibai. O antigo avançado argentino, grande amigo do atual campeão do Mundo pela alviceleste, não teve dúvidas na hora de optar por quem é melhor."Vê, olha de onde ele marca. Vá lá... Todos os golos de livre são pura sorte. Os do Messi são todos ao ângulo. Acho que Raúl tem golos melhores e que Benzema também tem golos melhores", justificou.Num vídeo de mais de 18 minutos, dividido entre os melhores momento do argentino e do português, 'Kun' desvalorizou ainda a beleza dos golos de CR7."Quantos golos de livre foram mostrados? Dos 20 melhores, 15 do Ronaldo foram de livre. Nos 20 melhores golos do Messi, em 15 deles ele driblou cinco jogadores", atestou.Em 2009, Cristiano Ronaldo ganhou o Prémio Puskas com um golo apontado a cerca de 35 metros da baliza, num remate fulminante frente ao FC Porto, pelo Manchester United. Agüero não ficou impressionado: "Houve uma falha do guarda-redes", justificou, apontando o dedo a Helton, então guarda-redes dos dragões.