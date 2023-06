Agustín Rossi: «Comecei a defender uns penáltis e o Cristiano ficou um pouco chateado»

Agustín Rossi foi colega de Cristiano Ronaldo na segunda metade da temporada no Al Nassr e é de forma elogiosa que fala do avançado português. À TyC Sports, o guarda-redes argentino lembrou os treinos com CR7 e até detalhou um pormenor curioso quanto à reação do português quando começou a ver os seus penáltis serem travados."Os dias anteriores aos jogos eram quase sempre calmos. Trabalhávamos com bola, penáltis e livres diretos. Há muitos vídeos onde se vê esses exercícios, cada um dispara uns dois ou três. Num treino às vezes enfrentamos uns 50 livres diretos! Ele sabia quando parar. Ficávamos ali, nos penáltis e nos livres. É um génio em tudo o que faz, por isso se manteve tanto tempo. Nos treinos, a princípio custava apanhar-lhe as bolas, mas nas últimas semanas já comecei a conseguir e ele ficava um pouco chateado sempre que defendia algum", assumiu o guardião, que agora irá seguir carreira no Flamengo.