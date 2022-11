Alberto João Jardim sai em defesa de Ronaldo e deixa-lhe um conselho: «Manda-os à ...!»

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN — SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022

Alberto João Jardim deixou nas redes sociais um texto em defesa de Cristiano Ronaldo. O antigo presidente do Governo Regional da Madeira fala em "inveja" e "ingratidão", deixando até um conselho ao craque português."Campanha anti-Ronaldo, o País no seu mais reles: inveja, má-língua vadia e ingratidão ao Madeirense que é o Português mais conhecido e popular no mundo. Não qualquer dos cromos de Lisboa. Ronaldo, manda-os à...!", escreveu o antigo líder madeirense no Facebook.Ronaldo passa por um mau momento no Manchester United, clube que deve deixar depois do Mundial, sobretudo depois das polémicas declarações que fez na entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan. O craque português, que se encontra ao serviço da Seleção Nacional, que prepara o Mundial do Qatar, tem sido criticado por antigos jogadores, comentadores e adeptos.