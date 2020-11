Ali Daei e o seu recorde de golos: «Será uma honra ser ultrapassado por Cristiano Ronaldo»

Cristiano Ronaldo está a apenas sete golos do iraniano Ali Daei, recordista de golos por uma seleção, com 109 em 149 jogos. O internacional português não marcou à França, mas pode reduzir a diferença já na próxima terça-feira, diante da Croácia, num jogo que para Portugal serve apenas para cumprir calendário pois a Seleção Nacional já não pode apurar-se para as meias-finais da Liga das Nações. E quem ficará contente com isso será o próprio Ali Daei, segundo contou em declarações ao site italiano 'Tuttomercato', adiantando não ter dúvidas que vai ser ultrapassado pelo português.





"Espero sinceramente que o Cristiano Ronaldo alcance o meu recorde de golos pela Seleção Nacional", explica o iraniano, garantindo que não vai ficar melindrado se for ultrapassado pelo avançado português. "De forma alguma, seria uma verdadeira honra para mim se um jogador com a sua classe o pudesse fazer. O Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores não só do seu tempo, mas de sempre. É um fenómeno absoluto."Ali Daei vai fazer questão de cumprimentar Ronaldo se for ultrapassado pelo português. "O que faria? Simples, dar-lhe-ia os parabéns diretamente. Mas primeiro tem de lá chegar... O Cristiano Ronaldo já tem 102 golos por Portugal e vai bater o meu recorde, tenho a certeza disso, mas ainda tem sete golos pela frente", constatou o antigo futebolista de 51 anos, entre risos.