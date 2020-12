Allegri: «Treinei Ibrahimovic e Nesta mas Cristiano Ronaldo é o mais forte de todos mentalmente»

Massimiliano Allegri, antigo treinador da Juventus, garante que Cristiano Ronaldo é o jogador com a mentalidade mais forte dos que já treinou.





"Treinei muitos jogadores fortes, com uma mentalidade forte. Defesas como o Chiellini, o Nesta, médios como o Gattuso ou Seedorf e avançados como Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Mas o Ronaldo é o melhor mentalmente. Ronaldo tem uma mentalidade diferente de todos. Ganhou cinco Bolas de Ouro, cinco Ligas dos Campeões e um Campeonato da Europa por Portugal. Isso é tão difícil de alcançar e foi sempre ele a fazer a diferença. Todos os anos ele tem um objetivo novo em mente", afirmou Allegri ao The Times.Allegri trabalhou com Cristiano Ronaldo na primeira época do português na Juventus, em 2018/19.