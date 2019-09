Amigo de Ronaldo após a vitória de Messi: «Terceira temporada de La Casa de Papel»

Lionel Messi conquistou esta segunda-feira pela sexta vez o título de melhor jogador do ano da FIFA, prémio agora denominado 'The Best', durante cerimónia que decorreu em Milão. Pouco depois, Miguel Paixão, grande amigo de CR7 reagiu nas redes sociais."Já não chega só ganhar e resolver dentro de campo. Tudo isto é bom para quem fica só no quase. Terceira temporada de La Casa de Papel", publicou nas stories.Ronaldo também deixou uma mensagem nas redes sociais: "Paciência e persistência são duas características que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR", disse nas redes sociais."