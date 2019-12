Amigo de Ronaldo questiona critérios da Bola de Ouro e até Edinho reage: «Mais colo é impossível»

Miguel Paixão, amigo de longa data de Cristiano Ronaldo, questionou os critérios de atribuição da Bola de Ouro, que hoje foi dada a Lionel Messi pela sexta vez. CR7, recorde-se, ficou em terceiro lugar."No ano passado os golos e a Champions não foram suficientes para vencer a Bola de Ouro. Este ano os títulos (a nível de clubes e de seleção) também não. Será que a Bola de Ouro não é para quem mais decide e conquista dentro das quatros linhas? Ou será decidida pelo gosto pessoal de quem vota e não em factos reais?", lamentou, numa publicação no Instagram que mereceu mesmo uma reação de Edinho."Só não vê quem não quer, mais colo é impossível. O futebol começa mesmo a dar nojo", atirou o atacante do Cova da Piedade.Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, disse não compreender por que motivo foi Messi a ganhar e não o avançado da Juventus."Mas como não entendo muito, se calhar creio que este prémio é a nível pessoal, nunca profissional! É que isto só mostra que realmente somos muito pequenos e a máfia nunca estará no lado dos mais fracos. A justiça tarda mas nunca falha e Portugal no momento certo dá a resposta às (grandes) bestas", atirou, também naquela rede social.