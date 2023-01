«Amo-te, Cristiano»: filho de Marcelo Gallardo recebeu prenda especial de CR7

Santino mostrou prenda nas redes sociais

Cristiano Ronaldo tem feito as delícias dos fãs sauditas desde que chegou ao Al Nassr, mas houve também um argentino a ter direito a um pormenor de atenção do português. Falamos de Santino Gallardo, filho do treinador Marcelo Gallardo, que esta semana recebeu das mãos do pai a camisola que CR7 utilizou na partida entre um combinado de jogadores de Al Nassr e Al Hilal - o Riade Season - e o Paris SG . Gallardo, refira-se, foi o técnico da equipa de estrelas saudita."Amo-te, Cristiano", escreveu o filho do antigo treinador do River Plate, numa partilha na rede social Instagram na qual deixou bem clara a sua admiração pelo internacional português.