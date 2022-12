Ancelotti: «Não acredito que a Arábia Saudita seja a melhor opção para Cristiano Ronaldo»

Carlo Ancelotti abordou o constante duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo pela distinção de melhor jogador e deixou uma garantia quanto ao futuro do português. Em entrevista à 'Radio Anch'io Sport', o treinador do Real Madrid colocou sérias dúvidas em relação à ida de CR7 para a Arábia Saudita."Este duelo deu motivação a ambos. Durantes estes anos foram os principais protagonistas do mundo do futebol, jogando de forma genial e marcando muitos golos. Messi encerra a sua carreira com o Mundial. Cristiano Ronaldo encerra de maneira diferente, mas não deixa de ser extraordinária. Principalmente em Madrid, Ronaldo vai ficar para sempre no coração dos adeptos. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas ele ainda tem vontade de competir ao máximo nivel. Não acredito que o mundo árabe seja adequado para ele nesse sentido", perspetivou o técnico italiano, citado pelo 'AS'.Ancelotti comentou ainda a final do Mundial'2022, ganha pela Argentina nos penáltis. "Foi muito bom e terminou com uma bela final. A Argentina mereceu ganhar, encontrou a sua convicção e agarrou-se a um Messi fantástico. Ganharam por duas razões: porque têm bons jogadores e os melhores, e porque essa qualidade foi apoiada por novos jogadores como [Julián] Álvarez e Enzo Fernández, com uma equipa com boa atitude defensiva", analisou.