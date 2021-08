Ancelotti nega interesse do Real Madrid em Cristiano Ronaldo e Georgina ri-se

Georgina Rodriguez reagiu com risos à publicação de Carlo Ancelotti, que esta terça-feira negou ter contactado alguém próximo de Cristiano Ronaldo, com o intuito de o fazer regressar ao Real Madrid.





A publicação que o treinador dos merengues fez no Twitter foi partilhada pelo Instagram do programa de TV 'El Chiringuito de Jugones' e comentada pela namorada do craque português com gargalhadas.Recorde-se que foi Edu Aguirre, amigo do português e comentador naquele programa, quem avançou com a notícia do interesse de Ancelotti no regresso de CR7 a Madrid.