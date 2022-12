Ancelotti: «Ronaldo? Um jogador que marca pelo menos um golo por jogo não pode ser um problema»

Carlo Ancelotti assumiu, em entrevista ao 'Corriere dello Sport', que nunca teve problemas com Cristiano Ronaldo nas duas temporadas que orientou o craque português no Real Madrid - 2013/14 e 2014/15 -, e referiu que a qualidade da Seleção Nacional pode ser um dos motivos que levou CR7 a ficar no banco de suplentes diante da Suíça."Não vi o jogo, mas no futebol tudo é possível. Ele provavelmente está bem e sente-se como um jovem de vinte anos, mas o corpo dele pode não dar as respostas que procura. Sempre cuidou de si, mas a concorrência na seleção é forte. Se pensarmos bem, até alguém como Rafael Leão começa no banco...", disse o italiano.Questionado sobre os tempos em que orientou o avançado, Ancelotti frisou que "nunca houve problemas". "Tive-o comigo durante dois anos e nunca deu problemas. Aliás, ele é que os resolveu. Um jogador que marca pelo menos um golo por jogo não pode ser um problema. O Cristiano é um atleta que treina bem e que está sempre atento aos detalhes. Para mim, foi fácil gerir", concluiu.