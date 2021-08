Carlo Ancelotti desmentiu que tenha interesse no regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid.





Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Edu Aguirre garante em Espanha: «Ancelotti está a insistir para que Ronaldo volte ao Real Madrid» Edu Aguirre garante em Espanha: «Ancelotti está a insistir para que Ronaldo volte ao Real Madrid»

A carregar o vídeo ...

"Cristiano é uma lenda do Real Madrid e tem todo o meu carinho e respeiro. Nunca pensei contratá-lo. Olhamos em frente", escreveu o treinador no Twitter em reação ao que foi avançado por Edu Aguirre, amigo próximo do astro dos bianconeri."Ancelotti ligou a pessoas muito próximas de Cristiano Ronaldo, quer contar com ele. A relação entre ambos é maravilhosa, e o Carlo quer que ele volte. A opção está aí, pode ou não acontecer...", afirmou Aguirre durante o programa ‘El Chiringuito de Jugones’.Já depois do que disse Aguirre, a 'Marca' deu conta que a porta do Real Madrid se encontrava fechada para CR7. Informação que foi agora confirmada por Ancelotti.