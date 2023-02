Anderson deixou de jogar em 2020, com apenas 32 anos, ao serviço dos turcos do Adana Demirspor. O médio brasileiro brilhou no FC Porto onde chegou com apenas 17 anos e, após temporada e meia de dragão ao peito, foi contratado pelo Manchester United.O agora ex-futebolista assumiu que poderia ter ido muito mais além na carreira. "Se eu tivesse 5% da mentalidade do Cristiano Ronaldo, poderia ter estado entre os melhores do Mundo. Assumo-o agora. Ele tinha talento e qualidade. Com um pouco mais de cabeça... Fiz uma carreira boa porque ganhei muitas coisas, mas poderia ter ido muito mais longe. Tenho que ser honesto. Com 5% do Cristiano... ainda jogaria agora no primeiro escalão facilmente", lamentou em entrevista ao jornal 'Sport'.O jogador que os portistas contrataram ao Grémio em 2006 aponta agora o facto de "ter sido pouco profissional" e "não ter ouvido os conselhos das pessoas" para o adeus precoce à carreira. "O Raphael disse a verdade, não posso ser hipócrita. Se eu estivesse mais focado no futebol... Eu tinha muita qualidade. A minha cabeça não ajudou. Com o tempo tu percebes as coisas. O futebol mudou, antes era mais difícil, agora é fácil. As coisas mudam, hoje qualquer jogador muito físico que sabe correr vale muito. Não precisas de pensar tanto", vincou.O antigo médio esquerdino não se esquece do primeiro treino orientado por Sir Alex Ferguson, quando chegou a Old Trafford, em 2007."Estava muito frio. Vinha do Brasil e de Portugal, que é um país bastante quente também. Vi-me ali ao lado do Giggs, do Scholes. Eram exigentes, mas a verdade é que foram ótimos comigo. Foi um grupo maravilhoso. O melhor com o qual já trabalhei. Joguei muito naquele primeiro ano. Lembro que o Ferguson não tinha titulares. Por isso, jogavas cinco jogos e estavas cinco de fora. Estávamos todos ligados", recordou Anderson, que voltou a falar do "ídolo Cristiano Ronaldo"."É único, tal como Messi. Eles são de outro planeta. É difícil tentar compará-los. Eu estava muito perto do Cristiano e enfreitei o Messi em campo. Com o Ronaldo surpreendes-te a cada momento, pensas a 100% no futebol. O jogo acaba e ele vai direto para casa para se recuperar. É um grande profissional e um grande amigo. Não sabem mas ele ajuda muita gente. Ele tem um coração muito bom. Ele levava-nos para treinarmos e cuidava de nós. Em Inglaterra foi muito importante para mim", assumiu Anderson, que jogou sete temporadas no Manchester United.