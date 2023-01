Andy Cole e os problemas no Man. United: «É muito simplista colocar Ronaldo como bode expiatório»

Andy Cole é um dos nomes grandes do Manchester United nos anos 90 e saiu em defesa de Cristiano Ronaldo. O antigo avançado internacional inglês garantiu que o problema dos red devils é estrutural e não tem a ver apenas com um nome, o do português, que rescindiu em novembro último."Se eles perderem alguns jogos, quem é que eles vão culpar? Porque obviamente não podem mais culpar o [Cristiano] Ronaldo. O Ronaldo tem sido um jogador inacreditável e eu gostaria que a situação pudesse ter sido resolvida de uma forma melhor", atestou o ex-futebolista, de 51 anos, acrescentando ainda:"Não me vou sentar aqui e dizer que Ronaldo foi o problema porque num clube de futebol pode haver mais que um indivíduo que pode ser um problema. Ouvimos dizer que o Manchester United fez bem em livrar-se dele e agora é um mar de rosas. Não, eu penso que não, porque parecia haver problemas antes de ele chegar e ainda há problemas desde que ele saiu - apesar da sequência [boa] que estão a atravessar. É muito simplista colocar Ronaldo como bode expiatório quando claramente há outros problemas em jogo", garantiu Cole em declarações ao portal 'Casinos En Ligne'.