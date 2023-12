«Animal»: Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Man. United 'rendido' aos números do português

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo recorreu esta terça-feira às redes sociais para salientar a importante vitória do Al Nassr no clássico saudita com o Al Ittihad, em Jeddah, onde marcou dois golos e se colocou no topo dos melhores marcadores de 2023.Entre os milhares de comentários que constam na publicação do craque português no Instagram, está o de David de Gea, guarda-redes internacional espanhol que partilhou balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United, durante a segunda passagem do português por Old Trafford. "Animal", escreveu o guardião, que está atualmente sem clube depois de terminar contrato com os red devils.Com os dois golos de hoje, Cristiano Ronaldo ultrapassou o inglês Harry Kane (Bayern Munique) e o francês Kylian Mbappé (PSG) na lista de melhores marcadores do ano civil, somando agora 53 tentos contra os 52 desta dupla. Haaland (a recuperar de lesão) tem neste momento 50, e ainda dois jogos pela frente até ao final do ano, resta saber se estará em condições de disputá-los. Já Cristiano Ronaldo ainda tem mais um jogo até ao fim do ano.