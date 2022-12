Antigo capitão do Manchester United sobre Ronaldo: «Aquela entrevista foi infeliz»

Antonio Valencia, antigo capitão do Manchester United, de 37 anos, lamentou numa entrevista ao portal 'The Athletic' a forma como Cristiano Ronaldo deixou Old Tratfford.O equatoriano, que chegou a partilhar o balneário com CR7 nos red devils, em 2009, explicou que gostava de ter visto o português deixar o clube sob um forte aplauso."Foi pena o Cristiano Ronaldo ter saído do Manchester United da forma que saiu. Um jogador como ele devia ter deixado o clube a caminhar pelo relvado, sob um forte aplauso num estádio lotado. As pessoas ali gostam dele", explicou.E continuou: "A entrevista que deu foi infeliz. Ele terá as suas razões para dizer o que disse, mas não gostei de ver a forma como deixou o clube. Doeu. Espero que as coisas lhe corram bem no seu novo clube, desejo ao Ronaldo apenas o melhor."