Antigo jogador do Al Nassr deixa garantia: «Se Ronaldo for para lá, vão ter de fechar o aeroporto!»

O jornal 'Marca' adiantou esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo está a um passo de rumar à Arábia Saudita para jogar no Al Nassr por uma exorbitante quantia de dinheiro . O jogador português está livre desde que deixou o Manchester United antes do início do Campeonato do Mundo e tem o futuro na mão.Víctor Ayala, antigo jogador da formação saudita, recordou a forma como foi recebido no país e antecipou uma "loucura" caso CR7 assine pelo clube. "Se ele for para lá, vão ter de fechar o aeroporto! Quando cheguei tive uma receção que nunca tive na minha vida. Ao início, estavam cinco mil pessoas à minha espera", garantiu o jogador paraguaio, agora ao serviço do Guaireña FC, em declarações à rádio Deportes Uno.Ayala explicou que é um cenário possível a ida do português para a Arábia Saudita. "O filho do princípe é muito fanático por futebol e pelo clube e talvez por isso exista uma possibilidade de ter o Cristiano Ronaldo. Eles estão a preparar-se para o Mundial'2030. Está a falar-se muito dessa hipótese. A verdade é que muitos dos companheiros que tive no Al Nassr jogaram na seleção saudita", vincou o jogador que chegou ao clube em 2016.