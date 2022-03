Conte sobre Cristiano Ronaldo: «Sem ele, esta noite não teria sido tão boa para o United»

Antonio Conte deixou bem claro, após o apito final do Manchester United-Tottenham (), que o desfecho do encontro realizado esta tarde em Old Trafford poderia ter sido bem diferente se não tivesse existido um tal de Cristiano Ronaldo dentro de campo."Estamos a falar de um jogador que não foi só hoje que mostrou que é um jogador 'top'. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os dois melhores jogadores do Mundo desta era. Quando jogas contra um jogador deste calibre, eles são decisivos. Sem Cristiano Ronaldo, esta noite não teria sido tão boa para o United", atirou, em declarações à Sky Sports.Mais tarde, em declarações à BBC Sport, Antonio Conte voltou a sublinhar a importância que Cristiano Ronaldo teve no triunfo do Manchester United. "Estamos a falar de um jogador que foi sempre decisivo - e continua a sê-lo - durante toda a carreira. Hoje mostrou o tipo de jogador que ele é. Sem o Cristiano Ronaldo, esta teria sido uma noite difícil para o Manchester United, não só para ganhar o jogo, mas também para empatar", finalizou.