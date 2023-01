Apresentação de Cristiano Ronaldo tem previsão de casa cheia com bilhetes a menos de 4 euros

A apresentação de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr está marcada para esta terça-feira e contará com grande pompa e circunstância. O craque português aterrou hoje em Riade, juntamente com a família e o staff, com a capital da Arábia Saudita, cuja população ultrapassa os 7,5 milhões de pessoas, a abrir os braços para a chegada da nova figura do país.No Mrsool Park, casa habitual da equipa treinada por Rudi Garcia, é esperada casa cheia para ver o cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões Europeus e campeão da Europa de seleções em 2016, por Portugal. Os bilhetes custam 15 rials (cerca de 3,7 euros).A apresentação de CR7 está agendada para arrancar a partir das 19 horas da Arábia Saudita, menos três horas em Lisboa.As receitas integrais do evento reverterão para instituições de caridade.