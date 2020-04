As cinco razões que levam Cristiano Ronaldo a querer ficar na Juventus

Ronaldo não pensa sair da Juventus, apesar de o seu nome ser amiúde associado ao Real Madrid. A posição do craque baseia-se em cinco fatores, segundo o ‘Daily Mail’. Do desportivo ao financeiro, passando obviamente pelo humano...

A amizade com Andrea Agnelli, presidente da Juventus, é uma das razões. CR7 aprecia a generosidade, correção, acessibilidade e lealdade do dirigente. O italiano, de 44 anos, trata-o como o melhor do Mundo, ao contrário do que sucedia com Florentino Pérez. A carga fiscal menos acentuada em Itália (em comparação com a de Espanha) constitui outro motivo para que Cristiano fique na Juventus.

A componente desportiva tem um enorme peso, claro. Ronaldo quer igualar o recorde de Seedorf, que conquistou a Champions ao serviço do Ajax, Real Madrid e Milan. Falta um clube a CR7 para apanhar o holandês, pois já arrecadou a prova no Manchester United e Real Madrid. A amor por Turim, cidade que lhe permite um dia a dia mais pacato do que em Madrid, também contribui para a decisão. Por último, mas não menos importante, CR7 valoriza imenso o papel de líder que lhe é conferido pelo balneário. Daí que em cima da mesa esteja a hipótese de renovar o atual vínculo (expira em 2022) até 2024.

AS 5 PRINCIPAIS RAZÕES

ANDREA AGNELLI. Mais do que um patrão, o presidente da Juventus é considerado um amigo. O luso sente que ele o trata como o melhor do Mundo.

CARGA FISCAL. O sistema contributivo italiano é bem mais ‘amigável’ do que o espanhol, sobretudo no que toca aos direitos de imagem.

SEEDORF. O holandês é o único a ter arrecadado a Champions por três clubes (Ajax, Real e Milan). Falta um ao português (United e Real).

TURIM. CR7 adora a cidade, bem mais pacata do que a de Madrid. Até consegue ir à igreja ou à pizzaria com Gio...

LIDERANÇA. O balneário escuta a sua voz, respeita-o! Considera-o... um guru!