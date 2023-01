As datas da possível estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr

Cristiano Ronaldo ainda não está em território saudita, apesar de ter sido oficiaizado no Al Nassr na sexta-feira, mas a estreia pelo clube da Arábia Saudita pode acontecer na quinta-feira, 5 de janeiro. A informação está a ser avançada este domingo pelo jornalista Gianluca Di Marzio, que aponta o encontro em casa com o Al-Thai, de Pepa, como aquele em que CR7 deve atuar pela primeira vez com as cores do Al Nassr.Caso o avançado português não se estreie diante da equipa treinada pelo compatriota, deverá fazê-lo no dia 14 deste mês (sábado) frente ao Al-Shabab, segundo a mesma fonte.