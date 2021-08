As' diz que há acordo entre Cristiano Ronaldo e City e revela pormenores

O 'As' revela que "há acordo" entre Cristiano Ronaldo e o Manchester City e adianta alguns pormenores do mesmo. De acordo com o jornal espanhol o contrato será válido por uma temporada e CR7 "receberá por volta de 15 milhões de euros limpos".





Escreve ainda o 'As', que "falta agora o sim da Juventus", com o "City a oferecer Sterling e a Juventus a querer Gabriel Jesus".Em Itália, os dados não são tão concretos. A imprensa local revela que já terminou a reunião de Jorge Mendes com Maurizio Arrivabene, CEO da Juventus, Pavel Nedved, vice-presidente, e Federico Cherubini, diretor desportivo dos bianconeri.A 'Gazzetta dello Sport' explica que Mendes falou do interesse do PSG e do Manchester City, sem no entanto colocar propostas em cima da mesa.