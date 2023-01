As histórias de Regufe, o amigo inseparável de Ronaldo

Em dezembro de 2021, abriram em Portugal os primeiros ginásios CR7. Matosinhos, com dois, e o Porto, com um, foram escolhidos para acolher a marca. Duas cidades onde Ronaldo nunca viveu nem jogou, mas onde Ricardo Regufe nasceu e cresceu. E isso justifica por si só esta opção.A amizade entre Ricardo Regufe, de 43 anos, e o craque português dura há duas décadas, desde os tempos do Sporting – e atualmente ele assume as funções de "CR7 personal manager". Mas o seu nome tem sido badalado graças à intermediação na transferência milionária de Ronaldo para os sauditas do Al-Nassr – os jornais espanhóis adiantam que Regufe recebeu uma comissão de €30 milhões. Leia o artigo na íntegra na Sábado