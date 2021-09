As palavras de Cristiano Ronaldo após derrota inesperada frente ao Young Boys

O Manchester United foi na noite de terça-feira surpreendido (1-2) na visita ao reduto do Young Boys, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo F da Liga dos Campeões, um encontro em que o português marcou após uma grande assistência do compatriota Bruno Fernandes.





No final da partida, Cristiano Ronaldo assumiu que a derrota não fazia parte dos planos dos red devils para o encontro, apontando à recuperação e ao próximo jogo, que é frente ao West Ham, para a quinta jornada da Premier League."Não foi o resultado que queríamos, mas agora é tempo de recuperar bem e manter o foco para o próximo jogo!", escreveu o craque português nas redes sociais após o encontro na Suíça.