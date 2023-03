Bader Al Mutawa: «Fico feliz que o recorde seja ultrapassado pelo Cristiano Ronaldo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ??? ???? ?????? (@bader_almotawaa)

Bader Al Mutawa deixou de ser o mais internacional de sempre desde quinta-feira, altura em que Cristiano Ronaldo principiou a partida contra o Liechtenstein a contar para a qualificação do Euro'2024. O jogador do Kuwait falou da 'passagem de testemunho' nas redes sociais."Estou muito honrado por ter representado o meu país em 196 jogos internacionais e sou grato pelo privilégio de me tornar o jogador com mais partidas por uma seleção. Fico feliz que o recorde seja agora ultrapassado pelo Cristiano Ronaldo.És realmente uma lenda e um ídolo para todos os futebolistas. Desejo-te a melhor sorte e muitas outras conquistas incríveis", vincou o experiente jogador através da conta pessoal de Instagram.Al Mutawa, de 38 anos, fixou este recorde em junho do ano passado, quando ultrapassou as 195 internacionalizações do malaio Soh Chin Ann, registadas em 1984.