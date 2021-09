Bale e o regresso de Cristiano Ronaldo ao United: «Tenho a certeza que vai marcar muitos golos»

Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United e à Premier League 12 anos depois. Um regresso que entusiasma Gareth Bale, antigo companheiro de CR7 no Real Madrid, como o próprio admitiu, em declarações ao 'The Sun', deixando ainda a certeza de que o craque português vai voltar a deixar a sua marca no campeonato inglês.





"Tenho a certeza de que vai ter sucesso. Já tem provas dadas na Premier League e, por isso, percebe o campeonato", começou por dizer."Fez tudo o que há para fazer no futebol. A capacidade que tem para marcar golos não é igual a ninguém. Tenho a certeza de que vai chegar, ter sucesso e marcar muitos golos. Estou entusiasmado por vê-lo, tal como toda a gente", enalteceu.Recorde-se que Cristiano Ronaldo já integrou os treinos do Manchester United deve ser apresentado nos red devils este sábado , não sendo certo que entre já em campo frente ao Newcastle, no encontro referente à 4.ª jornada da Premier League.