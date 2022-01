Balneário do Man. United está dividido e jogadores apontam as culpas a Cristiano Ronaldo

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United deixou os adeptos dos red devils a sonhar novamente com a conquista do campeonato inglês e com o regresso do clube à rota dos títulos. A verdade é que quase três meses depois desde o regresso de CR7 a Old Trafford, o histórico emblema de Manchester atravessa um dos momentos mais conturbados desde a saída de Ole Solskjaer do comando técnico da equipa.

O 'The Athletic' revela esta sexta-feira alguns detalhes de um balneário que se encontra dividido e Cristiano Ronaldo parece ter a sua quota-parte nessa rotura que toma conta dos jogadores e transparece para dentro de campo.

De acordo com o portal, vários jogadores do Manchester United sentem que é difícil chegar até Cristiano Ronaldo e conversar com o craque português, dando como exemplo Edinson Cavani que, apesar de ter um inglês menos fluente, consegue ter uma maior presença no grupo.

E tudo se deverá ao facto de CR7 dar-se maioritariamente com os compatriotas Bruno Fernandes e Diogo Dalot. Esta criação de pequenos grupos terá estado na base na corrosão das relações entre os jogadores no balneário dos red devils. Ole Gunnar Solskjaer terá sido o primeiro a prever que tal poderia acontecer, pois segundo a mesma fonte, o técnico norueguês, que na altura em que Ronaldo chegou ao clube estava no comando da equipa, assumiu que poderia haver uma rotura do projeto que estava a ser construído em torno dos jogadores mais jovens. Apesar de tudo, Solskjaer foi um dos impulsionadores à contratação do ex-Juventus.

Mais recentemente, Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista em que teceu duras críticas aos jovens jogadores, assumindo que quando tinha 18 anos aceitava de bom grado os conselhos dos mais experientes. Algo que, de acordo com o craque português, atualmente não acontece. Estas declarações de CR7 não caíram bem junto de alguns membro do balneário, embora tenha existido algumas vozes mais experientes que apoiaram as críticas do português.

O episódio mais recente da rotura entre Cristiano Ronaldo e o clube deu-se no último jogo do Manchester United, na vitória (3-1) sobre o Brentford, em que o craque português acabou por ser substituído por Ralf Rangnick no decorrer da segunda parte do encontro. CR7 não gostou da opção do técnico alemão e fez notar, atirando o casaco para o chão e questionando o treinador: "Porquê eu? Por que me tiraste de campo?". Ralf Rangnick tentou explicar o sucedido no final da partida. "Eu disse-lhe que tinha de tomar a decisão pela equipa, pelo clube. Talvez dentro de alguns anos, quando for treinador, perceberá. Não esperava que ele me abraçasse depois de o ter tirado", confessou.



A verdade é que as imagens de frustração do avançado português foram bem visíveis e o clube, apesar de ter vencido na última jornada da Premier League, está no sétimo lugar da prova, com 35 pontos, fora dos lugares que dão acesso às competições europeias na próxima temporada e a... 21 pontos do líder Manchester City.