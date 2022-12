Basile Boli: «Cristiano Ronaldo esteve em conversações com o Marselha, ele deveria assinar pelo clube»

Basile Boli esteve ligado à época de ouro do Marselha. Foi campeão europeu e alinhou cinco temporadas pelo Olympique, sendo agora embaixador do clube. Nessa condição, o antigo central lançou o convite a Cristiano Ronaldo para ingressar no emblema do Velódrome, agora que é um futebolista livre de contrato após rescindir com o Manchester United."O Cristiano Ronaldo esteve em conversações com o Marselha, penso que ele deveria assinar pelo clube", começou por dizer o ex-jogador, de 55 anos, à Sport 1, dando o exemplo do rival da última década e meia na luta por prémios individuais e coletivos."Ele iria trazer algo à liga francesa. É um jogador talentoso ainda que seja um pouco velho. Vimos isso com o Messi. Não resultou na primeira época [no PSG] e, na segunda, provou ser o melhor", garantiu Boli.