Benatia e um convite de Ronaldo que o deixou sem palavras: «Não é uma pessoa normal»

Mehdi Benatia partilhou o balneário da Juventus com Cristiano Ronaldo na primeira metade da época passada antes de rumar ao Qatar para representar o Al-Duhail, onde ainda trabalha às ordens do técnico português Rui Faria.

Em declarações à RMC Sport, o defesa marroquino contou uma história curiosa envolvendo uma sms do internacional português quando a comitiva da Juve regressava a Turim após uma visita à Atalanta para o campeonato italiano.





"Num jogo em Bérgamo fomos os dois suplentes, porque três dias depois íamos jogar e o treinador fez algumas rotações. Quando estávamos no autocarro de volta a Turim, Ronaldo enviou-me uma mensagem: 'O que vais fazer agora?'. Eu respondi: 'São onze horas da noite, vou para casa, porquê?'", começou por contar Benatia, revelando depois o convite feito pelo craque português."Apetece-te fazer uma sessão de ginásio? Não transpirei hoje e preciso. Não queres ir comigo?" questionou Cristiano, ao qual Benatia respondeu: "Só quero chegar a casa e sentar-me a ver TV".Ronaldo acabou por ir sozinho para o ginásio, enquanto os colegas foram para casa. "Eu pensei: 'não é uma pessoa normal'", assumiu Benatia, realçando o profissionalismo e o empenho do jogador português."Quando privas com ele [Ronaldo] respeita-lo ainda mais. Ele sacrificou a vida pelo futebol", admitiu o marroquino de 32 anos.