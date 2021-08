Benatia: «Real Madrid errou quando vendeu Ronaldo, Juventus não deve fazer o mesmo»

O defesa central marroquino Medhi Benatia, que atuou ao serviço da Juventus entre 2016 e 2019, falou ao portal TuttoJuve, sobre o desejo que tem em que o português se mantenha no clube de Turim. "Como adepto da Juventus espero que o Cristiano fique. Com 36 anos continua a ser uma máquina de guerra capaz de bater todo o tipo de recordes. É preciso manter alguém como ele na equipa", afirmou o ex-colega de Ronaldo.





Para o internacional marroquino a possível venda do capitão português seria prejudicial para a Vecchia Signora e deixou um aviso à equipa italiana: "O Real (Madrid) errou ao vendê-lo, a Juve não deve cometer o mesmo erro".Além disso, Benatia mostrou-se bastante empolgado para ver o novo trio ofensivo da Juventus de Aleggri. Ronaldo, Chiesa e Dybala são as principais peças do ataque da equipa italiana e prometem criar muitos problemas aos defesas adversários. Benatia, enquanto jogador do setor defensivo foi claro: "É um trio que dispensa apresentações".