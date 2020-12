Berbatov: «O Cristiano Ronaldo nem nas festas de Natal bebia, cuidava-se muito»

Dimitar Berbatov foi contratado pelo Manchester United ao Tottenham no verão de 2008 e partilhou o balneário e o ataque dos red devils com Cristiano Ronaldo nessa temporada, a última do português em Old Trafford antes de rumar ao Real Madrid.





O antigo avançado, que se despediu dos relvados em 2018, recorda a forma como CR7 trabalhava e se empenhava nessa fase da carreira. "Tive a sorte de poder partilhar com ele aquela temporada. Treinar com ele era como uma gerra, porque não pensava em mais nada a não ser ganhar tudo, até os pequenos jogos que organizávamos. Mas isso não era mau, pelo contrário. O Cristiano era um bom rapaz que aumentava a competitividade da equipa", afirmou Berbatov, num evento organizado por uma casa de apostas da qual é embaixador.O antigo internacional búlgaro lembrou também a vida regrada e disciplinada que Cristiano Ronaldo sempre fez questão de manter. "O Cristiano Ronaldo era muito divertido e carinhoso. Nem nas festas de Natal que organizávamos o via a beber, cuidava-se muito. Chegavas para treinar e ele já estava no ginásio. Acabava o treino e ele ficava a rematar à baliza. Depois ia nadar e voltava para a academia. Estava determinado a ser o melhor", acrescentou.Berbatov disse ainda que "até Cristiano Ronaldo e Messi pendurarem as chuteiras, ninguém irá perceber o quão grandes são esses dois atletas que nos habituámos a ver todos os dias".