Bernardeschi: «Cristiano Ronaldo merecia terminar a carreira de outra forma»

Federico Bernardeschi assumiu lamentar ver Cristiano Ronaldo na situação atual, considerando que o português, de quem foi colega de equipa na Juventus, merecia acabar a carreira de outra forma. O atual jogador do Toronto FC, de 28 anos, deixa no ar a ideia de que CR7 já se deveria ter retirado há mais tempo e que não soube interpretar os sinais que recebeu."Lamento pelo Cristiano, merecia terminar a sua carreira de uma forma diferente. Pelo que mostrou, é um dos três melhores da história. Lamento principalmente a nível humano, pela pessoa que ele é. Um jogador do seu nível tem de parar quando acredita ser o melhor momento, mas temos de ser inteligentes o suficiente para perceber quando ele chega. Se tivesse sido colega dele no Man. United, teria aceite a sua decisão. Sou profissional, independentemente dele querer ou não ficar na equipa", disse o extremo italiano, numa conversa no canal de Twitch do Cronache Di Spogliatoio.