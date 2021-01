Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Beto: «Na Seleção, Ronaldo brincava - 'Como é que chego com a cabeça onde tu vais com as mãos?'» Saltos de CR7 continuam a correr mundo: internacional do Leixões explica dificuldades que guarda-redes sentem