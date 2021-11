Bicicleta de Cristiano Ronaldo nomeada para o melhor golo da história da Liga dos Campeões

Melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo está nomeado pela UEFA para o melhor golo da história da competição, numa votação que está a ser levada a cabo no site oficial do organismo que regula o futebol europeu. O golo de eleição foi o pontapé de bicicleta do craque português apontado na vitória do Real Madrid diante da Juventus (3-0), na 1ª mão dos quartos-de-final da edição de 2017/18.

O golo de CR7 é grande candidato ao prémio, mas enfrenta forte concorrência. Além da bicicleta de Ronaldo, há mais cinco golos a concurso: o ‘slalom’ de George Weah no Bayern-PSG, da fase de grupos da época 1994/95; o ‘pontapé de moinho’ de Zinédine Zidane, na final de 2002 entre Real Madrid e Bayer Leverkusen; o remate de primeira desde o meio-campo de Stankovic no Schalke-Inter, dos ‘quartos’ de 2010/11; o golo de Messi, ao serviço do Barcelona, frente ao Real Madrid, nas meias-finais da Champions de 2010/11; e, finalmente, o pontapé de bicicleta de Bale na final de 2018, entre Real e Liverpool.