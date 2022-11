Bölöni e o 'sermão' por causa do elogio a Ronaldo: «Estás louco? Eusébio é como Amália Rodrigues...»

Laszlo Bölöni, antigo treinador de Cristiano Ronaldo no Sporting, lembrou, em declarações à 'RMC Sport 1', um episódio curioso no início de carreira de CR7, quando foi repreendido por comparar o capitão da Seleção Nacional - na altura um jovem - a Eusébio."[Ronaldo] Tinha aquilo que já sabemos: força, explosão, velocidade, técnica... O golo [primeiro pelo Sporting] foi o cartão de visita. Eu previ que ia ser melhor do que Eusébio. Recebi uma chamada do meu advogado que me disse: 'Estás louco? Eusébio é como Amália Rodrigues. A rainha do fado e o rei do futebol. E tu comparas Eusébio a uma criança?'", contou Bölöni, antes de revelar a sua resposta."Disse que sim. Se não houvesse problemas, aquela criança podia ultrapassar Eusébio", concluiu.