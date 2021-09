Bölöni recorda como controlava CR7 em campo: «Bastava gritar 'Ronaldo!'»

László Bölöni era o treinador da equipa principal do Sporting quando Cristiano Ronaldo 'despontou' nos leões e, em declarações ao site 'The Athletic', o romeno recorda como fazia para controlar o ímpeto do então jovem avançado.





"Taticamente ele sabia tudo", garante Bölöni. "Às vezes tentava driblar, cometia um erro e perdia a bola. Mas bastava gritar 'Ronaldo' - apenas o nome - e no momento seguinte ele fazia exatamente o que tinha de fazer."O romeno não poupa nos elogios ao português. "Não tinha de explicar nada. Não tinha de lhe dizer 'recua', 'vai para a esquerda ou 'entra por dentro'. Ele ia logo para trás, ocupava a posição certa ou recuperava a bola. Não tinha de repetir o que esperava dele taticamente."E prossegue: "Claro que ele é um goleador e os goleadores não gostam de defender. Mas se a equipa precisasse que o Ronaldo fizesse trabalho defensivo ele fazia. Até agora vemo-lo a defender cantos. Não é o tipo de jogador que cause problemas aos treinadores."